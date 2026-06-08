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Ники Кънчев призова в Хасково учители, родители и съседи да участват активно в превенцията срещу зависимостите на младите хора

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    Ученици от девет хасковски училища се включиха в образователния куиз „Стани осъзнат“ с водещ Ники Кънчев в Голямата зала на Младежкия център в Хасково.

    Кънчев се включи в инициативата, която се организира от Община Хасково и Превантивно-информационния център по наркотични вещества по повод предстоящия Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици – 26 юни.

    Във водения от Ники Кънчев образователен куиз участваха ученици от девети до единадесети клас. Популярното лице от екрана предупреди подрастващите за рисковете, които крият различните зависимости, както и опасностите в интернет.

    „Електронната зависимост също не трябва да се подценява. Тя крие не по-малко опасности от употребата на наркотични и други психоактивни вещества“, предупреди  учениците популярният тв водещ.

    Младежите отговаряха на въпроси от различни области на знанието, както и на такива, свързани с вредното действие на психоактивните вещества.

    Заместник-кметът Мария Вълчева поздрави участниците и благодари на Кънчев, че е приел поканата да бъде водещ на събитието. Тя пожела на всички да бъдат отговорни и да имат прекрасна лятна ваканция – безопасна с много спомени и положителна енергия.

    „Превенцията е най-доброто средство срещу вредните навици и зависимостите. Младежите трябва да бъдат информирани за всички рискове, които крият наркотиците и другите психоактивни вещесетва. В превнцията трябва да се включат учителите, родителите, съседите от квартала, общината и всички малки общности. Най-ефективното средство за борба със зависимостите и това никога да не се употребяват веществата, които ги причиняват“, добави той. И призова учениците да слушат съветите на своите учители, родитили по-възрастни хора.

    Куизът „Стани осъзнат“ беше втората инициатива, свързана с предстоящия Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици – 26 юни, организирана от Община Хасково и ПИЦНВ-Хасково. Миналата седмица младежите на Хасково се срещнаха с изпиталия зависимости Пламен Йотински, който в момента е популярен влогър и основател на центъра за борба със зависимости в софийското село Бистрица.

    Източник: Haskovo.NET

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