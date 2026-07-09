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Кметът Мюмюн Искендер разпореди почистване на общинската пътна мрежа

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер разпореди със заповед почистване на главните пътни артерии в общинската пътна мрежа. Вече започна премахването на треви и храсти от крайпътните канавки, като първо бе почистен участъкът Въгларово – Сираково – Колец – Сърница, а след това дейностите продължиха и по останалите пътища.

Заради обилните валежи и благоприятните климатични условия тази година растителността се разви значително, което налага повече усилия за поддържането на общинската инфраструктура. От общината подчертават, че целта е да се осигури по-безопасно пътуване за жителите и гостите на Минерални бани, както и да се поддържа чиста, подредена и приветлива среда. Кметът Мюмюн Искендер лично следи изпълнението на дейностите, които ще продължат по цялата общинска пътна мрежи.

Източник: Haskovo.NET

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