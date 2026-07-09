Контрабандни цигари за над 100 000 евро откриха в тир на „Капитан Андреево“

Голямо количество контрабандни цигари са задържани на пункта „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция "Митници". При проверка на товарен автомобил, влизащ в България от Турция, бяха открити 28 280 кутии цигари, укрити сред декларираната стока.

Тирът с турска регистрация пристигнал на пункта на 7 юли. По документи превозвал групажен товар, предназначен за Германия. При проверка със специализирана рентгенова техника обаче служителите забелязали съмнителни зони в товарното помещение.

В задната част на ремаркето били открити кашони с пластмасови кутии за електрически табла. Вместо оборудване, във всяка от тях имало стекове с цигари. Общо са иззети 565 600 къса цигари, или 28 280 кутии, всички с турски акцизен бандерол. По оценка на митническите власти стойността на тютюневите изделия възлиза на 115 147,50 евро.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около опита за незаконен внос.