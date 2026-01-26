Кирко Дервенков от „Капитан Андреево“ с приз „Митнически служител на годината“

Агенция „Митници“ отбеляза международния си професионален празник днес с церемония по награждаване на служители и партньори. Събитието се проведе под надслов „Митници, защитаващи обществото чрез бдителност и ангажираност“. Мотото е избрано от Световната митническа организация към напомняне към световната общественост, че митниците не са просто бариера на границата, а система за защита – на хората, на пазара и икономиката, на околната среда, биоразнообразието, културата и общностите.

В духа на празника със символични отличия бяха наградени екипи, отделни служители и партньори на администрацията, чиято дейност е пример за защита на сигурността и благоденствието на обществото. Митнически служител на годината стана Кирко Дервенков – главен инспектор в сектор „Борба с наркотрафика“ на МП Капитан Андреево. Той е служител в митниците от 10 години, през които участва в някои от най-големите задържания на контрабандни стоки и наркотични вещества. Първият му голям удар е задържането на рекордна пратка с хероин, през 2024 година е награден заради открито рекордно количество от 125 кг златни изделия, през 2023 г. – за над 1,5 милион евро в автобус, а през изминалата година взема участие в един от големите случаи на разкрити наркотични вещества.

За „Екип на годината“ беше определено Звено 3 на МП „Капитан Андреево“ с ръководител Красимир Чапкънов. Звеното е работило по емблематични случаи за годината. Служителите са разкрили 453 нарушения и престъпления, включително са работили по задържането на над 800 кг марихуана в няколко случая, 33 надуваеми малки лодки, както и валута и благородни метали за близо 1,5 млн. евро.

Награди под формата на почетни знаци получиха и екипите, осъществили задържания на два случая с по 740 кг марихуана на МП Капитан Андреево от септември 2025 г и от януари 2026 г., както и екипът, реализирал операция „Ориент Експрес“, при която бяха задържани 206 кг кокаин.

Христо Славов – инспектор от МП „Капитан Андреево“, беше отличен заради установените от него случаи на недекларирана валута, при които е реализирал общ резултат от 600 000 щатски долара и 900 000 евро.

Двама служители – анализатор на риска от Централно митническо управление и инспектор от МП Капитан Андреево, получиха отличия заради работата им по пресичане на трафика на малки надуваеми лодки. От началото на съвместните действия с правоприлагащите органи на Обединеното кралство, Агенция „Митници“ е задържала над 200 недекларирани малки надуваеми лодки, по-голямата част от тях на ГКПП Капитан Андреево.

Като израз на съвместната дейност екип от трима митнически служители беше награден за съвместната си работа с ГДГП по задържането на над 6 милиона къса нелегални цигари, укрити в плоскости от Турция през България за Чехия.

Продължава тенденцията да се отличават служители, които с действията си са надхвърлили рамките на служебните им задължения и в резултат са спасили живота и здравето на пътници. В същата категория през миналата година беше отличена служителка от МП Капитан Андреево, спасила водач от горящата кабина на товарен автомобил.

За активното отразяване на митническия ресор със символични грамоти бяха наградени и кореспондентите от Хасково на bTV и Нова телевизия Мария Георгиева и Димитър Иванов, както и целият екип на БТА с генерален директор Кирил Вълчев.