Традиционният поход до паметника на цар Иван Асен II ще се проведе на 14 март

Традиционният поход до паметника на цар Иван Асен II, посветен на славната победа при Клокотница през 1230 година, ще се проведе тази събота. Организатор е ПГДС „Цар Иван Асен II“, а събитието е част от календара на Община Хасково по повод една от най-значимите битки в историята на България.

Походът ще тръгне в 11:00 часа от последната спирка на автобус №102 „Асенова крепост“, съобщиха от общинската администрация.

Кметът на община Хасково и директорът на Царската гимназия канят всички жители и гости на Хасково, които имат възможност, да се присъединят към традиционния поход до мястото на битката при Клокотница.