Хасковски боксьор се класира за четвъртфиналите на държавното първенство

Борислав Билял стартира с победа участието си на Държавното първенство по бокс за ученици. Възпитаникът на хасковския клуб „Стефан Караджа“ записа успех на осминафиналите и е на крачка от влизане в призовата тройка. В първия си мач на шампионата Борислав се наложи над Виктор Манолов от БК „Спартак“ (Варна). Хасковлията спечели осминафиналния двубой с 5:0 съдийски гласа.

На четвъртфиналите в категория до 36 килограма възпитаникът на треньорите Лифат Скендер и Камен Йорданов ще се изправи срещу Алексей Ангелов от „Локомотив“ (София), който в първи кръг се наложи над Виктор Желев от „Локомотив“ (Дряново). Четвъртфиналната среща е утре.