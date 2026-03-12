От х:

Хасковски боксьор се класира за четвъртфиналите на държавното първенство

    Борислав Билял стартира с победа участието си на Държавното първенство по бокс за ученици. Възпитаникът на хасковския клуб „Стефан Караджа“ записа успех на осминафиналите и е на крачка от влизане в призовата тройка. В първия си мач на шампионата Борислав се наложи над Виктор Манолов от БК „Спартак“ (Варна). Хасковлията спечели осминафиналния двубой с 5:0 съдийски гласа.

    На четвъртфиналите в категория до 36 килограма възпитаникът на треньорите Лифат Скендер и Камен Йорданов ще се изправи срещу Алексей Ангелов от „Локомотив“ (София), който в първи кръг се наложи над Виктор Желев от „Локомотив“ (Дряново). Четвъртфиналната среща е утре.

    Източник: Haskovo.NET

