Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада

Четири златни отличия спечели димитровградчанката Ивон Иванова по време на международната танцова олимпиада „Europe Ballet & Dance Art Olympiad“, проведена през уикенда в словенската столица Любляна.

Младата танцьорка, солистка на Общинския център за танцово изкуство „Галаксико“, триумфира в категориите „Класически балет“ и „Характерни танци“. Тя впечатли международното жури с вариация „Есмералда“ и с испански танц от балета „Лебедово езеро“.

Невръстната димитровградчанка спечели симпатиите както на публиката, така и на журито и с фламенко вариацията „Мерседес“ от балета „Дон Кихот“. Ивон завоюва първо място и в категорията „Musical dance“ с изпълнение по музиката на „Speechless“.

„Мога да бъда горд. „Галаксико“ пише своята история с нови постижения и успехи“, коментира хореографът на младата танцьорка Тихомир Митев.

Благодарение на изключително високия си общ резултат от международното жури, Ивон Иванова получи правото да представи България в категория „Премиер“ на конкурса за Континенталната купа. Престижната европейска надпревара ще се проведе на 6 и 7 юни в Солун, Гърция.