От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС

Изображение 1 от 24
Покажи в галерия

    Състезание „Духът прави силата: успяваме заедно!“ организира Регионалният център на УНСС в Хасково. То бе част от инициативата „Ден на отворените врати“.

    Учебно-развлекателната инициатива се проведе за втори път, но е на път да се превърне в традиционна поради интереса на дванадесетокласниците. Участваха 7 отбора, с два повече от миналата година.

    Регламентът на състезанието включваше различни финансови операции между отборите, а за стриктното спазване на правилата следеше жури в състав доц. д-р Татяна Кичева, проф. д-р Надя Миронова, д-р Даниела Стоянова.

    След оспорвана надпревара първо място спечели отбор №5 от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. Второто място е за отбор №2 от ФСГ „Атанас Буров“, а третото място е за отбор №4 от ФСГ „Атанас Буров“.

    Състезанието е символ на академичната надпревара, а победата е резултат от екипната работа, адаптивност и знания. Това послание отправи към абитуриентите екипът на РЦДО-Хасково на УНСС в очакване на новите студенти.

    Гимназистите от Хасково имаха възможност да разгледат базата на Регионалния център, да се запознаят с екипа и специалностите, които предлага висшето учебно заведение.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
    Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
    преди 5 часа
    Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
    Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
    преди 6 часа
    Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
    Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
    преди 6 часа
    Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
    Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
    преди 7 часа
    Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
    Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
    преди 7 часа
    Задръстена шахта и огромни дупки превръщат преминаването по ул. „Пловдивска“ в родео
    Задръстена шахта и огромни дупки превръщат преминаването по ул. „Пловдивска“ в родео
    преди 10 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Добри стопани ли сме на нашето тяло, дух и планета?

    Случаен виц

    Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
    Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато

    Не можеш да промениш това, срещу което отказваш да се изправиш.

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Богат пълнен хляб
    Богат пълнен хляб

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини