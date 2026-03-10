Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС

Състезание „Духът прави силата: успяваме заедно!“ организира Регионалният център на УНСС в Хасково. То бе част от инициативата „Ден на отворените врати“.

Учебно-развлекателната инициатива се проведе за втори път, но е на път да се превърне в традиционна поради интереса на дванадесетокласниците. Участваха 7 отбора, с два повече от миналата година.

Регламентът на състезанието включваше различни финансови операции между отборите, а за стриктното спазване на правилата следеше жури в състав доц. д-р Татяна Кичева, проф. д-р Надя Миронова, д-р Даниела Стоянова.

След оспорвана надпревара първо място спечели отбор №5 от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. Второто място е за отбор №2 от ФСГ „Атанас Буров“, а третото място е за отбор №4 от ФСГ „Атанас Буров“.

Състезанието е символ на академичната надпревара, а победата е резултат от екипната работа, адаптивност и знания. Това послание отправи към абитуриентите екипът на РЦДО-Хасково на УНСС в очакване на новите студенти.

Гимназистите от Хасково имаха възможност да разгледат базата на Регионалния център, да се запознаят с екипа и специалностите, които предлага висшето учебно заведение.