Задръстена шахта и огромни дупки превръщат преминаването по ул. „Пловдивска“ в родео

Запушена шахта и огромни дупки правят рутинното преминаване с кола по ул. „Пловдивска“ в Хасково в истинско приключение. За това се жалваха работещи в района пред Haskovo.net.

Проблемната шахта се намира на входа на бетонен възел на хасковска фирма. От шахтата се излива вода по цялата улица и „маскира“ като локви две огромни дупки.

„Проблемът продължава от месеци. От миналия септември подаваме сигнали до институциите, но няма резултат“, каза пред наш екип Янко Панайотов. Той работи в района и заедно със свои колеги е маркирал дълбоките дупки с две стари автомобилни гуми.

„Не е нормално да има гуми по пътното платно. Но това е единственият начин да предупредим другите шофьори, особено тези които преминават инцидентно и не знаят за проблема. Има много случаи на спукани гуми и разбити предници на автомобили в дупките. Разходът на средства и нерви е огромен“, негодува Панайотов.

„Запушената шахта е собственост на ВиК Хасково“, казаха за Haskovo.net от Община Хасково. От водното дружество са уверили кметството, че тече комуникация с фирмата проблемът да бъде отстранен.

„По ул. „Пловдивска“ се прокарва нов водопровод, който да замени остарялото трасе, където авариите са ежедневие. Работата по новия тръбопровод все още не е приключила. Щом това стане цялата улица „Пловдивска“ ще бъде преасфалтирана“, допълниха от Община Хасково.

От ВиК-Хасково потвърдиха, че проблемната шахта е тяхна собственост и обещаха да вземат мерки разливът по ул. „Пловдивска“ да бъде отстранен в най-скоро време.