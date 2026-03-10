От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Задръстена шахта и огромни дупки превръщат преминаването по ул. „Пловдивска“ в родео

Изображение 1 от 18
Покажи в галерия
    Изслушайте новината:

    Запушена шахта и огромни дупки правят рутинното преминаване с кола по ул. „Пловдивска“ в Хасково в истинско приключение. За това се жалваха работещи в района пред Haskovo.net. 

    Проблемната шахта се намира на входа на бетонен възел на хасковска фирма. От шахтата се излива вода по цялата улица и „маскира“ като локви две огромни дупки.

    „Проблемът продължава от месеци. От миналия септември подаваме сигнали до институциите, но няма резултат“, каза пред наш екип Янко Панайотов. Той работи в района и заедно със свои колеги е маркирал дълбоките дупки с две стари автомобилни гуми.

    „Не е нормално да има гуми по пътното платно. Но това е единственият начин да предупредим другите шофьори, особено тези които преминават инцидентно и не знаят за проблема. Има много случаи на спукани гуми и разбити предници на автомобили в дупките. Разходът на средства и нерви е огромен“, негодува Панайотов.

    „Запушената шахта е собственост на ВиК Хасково“, казаха за Haskovo.net от Община Хасково. От водното дружество са уверили кметството, че тече комуникация с фирмата проблемът да бъде отстранен.

    „По ул. „Пловдивска“ се прокарва нов водопровод, който да замени остарялото трасе, където авариите са ежедневие. Работата по новия тръбопровод все още не е приключила. Щом това стане цялата улица „Пловдивска“ ще бъде преасфалтирана“, допълниха от Община Хасково.

    От ВиК-Хасково потвърдиха, че проблемната шахта е тяхна собственост и обещаха да вземат мерки разливът по ул. „Пловдивска“ да бъде отстранен в най-скоро време.

          

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    400 хил.лв ще „глътне" настилката на Стария център,фонтана бликва до дни!
    400 хил.лв ще „глътне" настилката на Стария център,фонтана бликва до дни!

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Ге
      Генадий
      11 -1
      15:20, 10 мар 2026
      То и ул.Светлина е същата ходиш пеш и се спъваш а нашия кмет само лапа евраци и нищо не прави за града ни
      Отговор
      • К
        к
        0 0
        21:02, 10 мар 2026
        Ходите и шофирате с несъобразена скорост, това ще е оправданието, за спъване и пукане на гуми!
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
    Започнаха номинациите за награди в сферата на образованието и културата
    преди 5 часа
    Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
    Гимназисти от Хасково редиха пъзели в Деня на отворените врати в Регионалния център на УНСС
    преди 5 часа
    Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
    Отказаха да пуснат от ареста българин и турчин, обвинени в трафик на кокаин и злато
    преди 6 часа
    Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
    Четири златни отличия за Ивон Иванова от международна танцова олимпиада
    преди 6 часа
    Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
    Хванаха две млади жени от Иран с подправени френски паспорти
    преди 7 часа
    Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
    Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи
    преди 7 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Траките, Библейското сътворение и Потоп

    Случаен виц

    Ученици от ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ с нов повод за гордост
    Временно се преустановява приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи

    Съвпадението разкрива скритата връзка между два привидно откъслечни елемента от по голяма мозайка. Стивън Кинг

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Лазаня с гъби и спанак
    Лазаня с гъби и спанак

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини