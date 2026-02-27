Хасковлийка: Вода блика от улична шахта край детска площадка

За бликаща вода от улична шахта до детска площадка в Хасково сигнализира читателка на Haskovo.net.

Проблемът е на улица „Чернозем“, която е перпендикулярна на улица „Св. св. Кирил и Методий“. Благоприятното в случая е, че водата блика от една шахта и се влива в съседната, която е на около метър разстояние от нея.

Предстои да се изясни собствеността на съоръжението с цел отстраняване на проблема, който вероятно се дължи на запушване. Според живеещи в района течът се е появил преди около две седмици, но за пореден път. Обикновено водата бликвала след обилни дъждове, както се е получило и сега.