Хасковлийка: Вода блика от улична шахта край детска площадка

    За бликаща вода от улична шахта до детска площадка в Хасково сигнализира читателка на Haskovo.net.

    Проблемът е на улица „Чернозем“, която е перпендикулярна на улица „Св. св. Кирил и Методий“. Благоприятното в случая е, че водата блика от една шахта и се влива в съседната, която е на около метър разстояние от нея.

    Предстои да се изясни собствеността на съоръжението с цел отстраняване на проблема, който вероятно се дължи на запушване. Според живеещи в района течът се е появил преди около две седмици, но за пореден път. Обикновено водата бликвала след обилни дъждове, както се е получило и сега.

