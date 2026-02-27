От х:

Класика, традиции и емоция в отбелязването на Баба Марта в ОУ „Христо Смирненски“

    Тържествено бе посрещната Баба Марта в хасковското ОУ „Христо Смирненски“ днес. По повод предстоящия празник тази сутрин фоайето на училището се превърна в театрална сцена.

    Ученици пресъздадоха по забавен начин отминаването на студения месец февруари и настъпването на март, с който идва и пролетта. Облечени в костюми и народни носии децата направиха възстановка на прогонването на Малък Сечко от Баба Марта.

    Имаше рецитал от стихове и песни, които създадоха истинско настроение в навечерието на 1-ви март.

    Изпълненията и демонстрациите на децата бяха аплодирани от техни съученици и учители, които бяха изпълнили фоайето на училището.

    Баба Марта е един от най-обичаните български празници, запазил се от древността до наши дни. Носенето на мартеници е стар български народен обичай. На първи март всеки подарявана на близки, познати и приятели специален амулет, наречен мартеница, за здраве и сила през годината, припомниха деца от училището. За да се предпазят от зли сили и болести хората в миналото прескачали огън с лице към изгряващото слънце.

