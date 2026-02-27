От х:

102-ри рожден ден отбеляза ветеранът Аврам Ниего от Хасково

    Ветеранът от Втората световна война Аврам Исак Ниего от Хасково посрещна 102-ри рожден ден. По този повод началникът на Военно окръжие – Хасково подполковник Петър Петков посети дома му и го изненада, поднасяйки му празнична торта, поздравителен адрес и китка здравец – символ на здраве, дълголетие.

    В поздравителния адрес се подчертава, че свободата, на която се радваме днес, е извоювана с усилията и саможертвата на хора като него, а примерът му остава ценен за бъдещите поколения.

    Думите на признателност видимо развълнуваха Аврам Ниего, който в добро здраве и завиден оптимизъм благодари на подполковник Петков за жеста и оказаното внимание.

    Посещението се превърна в малък празник и за роднините на ветерана, които споделиха празничните емоции и радостта от посещението, разнообразило ежедневието на рожденика.

