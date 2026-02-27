Издирват познайник на полицията за кражба на пари от поща, 15-годишен обра магазин в Хасково

Двама души са заловени за кражби в Хасково и Димитровград, а трети е в процес на издирване, съобщиха от полицията.

Млад мъж се издирва за кражба в Симеоновград. Вчера в 6:50 часа на спешния телефон е подаден сигнал за проникване в пощенска станция в града. Изпратената на място оперативна група е установила, че след разбиване на стъкло на входната врата е проникнато в помещението, откъдето са откраднати 20 евро на монети, които са били лични средства на служител в станцията. Разпилени са и разопаковани пратки с вещи. В хода на работата полицаите са установили, че заподозрян в извършването на деянието е 21-годишен познайник на полицията, който към момента се укрива и се издирва от органите на реда.

От управлението в Димитровград също съобщават за кражба от магазин. Полицаите са заловили 45-годишен, който задигнал очила на стойност 125 евро. Той признал действието си и върнал откраднатото.

Серията от задържани грабители продължила и в Хасково. В управлението е доведен непълнолетен на 15 г., задигнал оборота от касата на магазин, докато служителката била в задната част на магазина. След залавянето му момчето върнало откраднатите 64 евро.