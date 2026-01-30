Познайник на полицията е заловен за кражба от кемпер, мъж е задържан с хероин в Хасково

40-годишен е заловен за кражба от кемпер в Любимец, съобщиха от полицията. Сигнал за кражбата е постъпил на 29-ти от собственика на возилото марка „Ивеко“. По негови данни са откраднати компютър, 4 таблета, спортен лък, винтоверт, 19 литра моторно масло и други вещи и документи. В хода на работата полицаите са установили и задържали мъжа от Любимец, познайник на полицията. Откраднатите вещи са открити и предадени на собственика с протокол по образуваното досъдебно производство.

През изминалото денонощие е задържан и мъж с дрога в Хасково. Вчера в 14:45 часа криминалисти от управлението в града са проверили 40-годишен от Асеновград. Той държал в себе си 2 сгъвки с кафяво прахообразно вещество, за което мъжът посочил, че е хероин. Предал го е на разследващите с протокол.