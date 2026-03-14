Водачът на ГЕРБ-СДС Делян Добрев: Битката за Хасково ще бъде оспорвана

Областният координатор на ГЕРБ Хасково Делян Добрев и кандидатите за народни представители внесоха днес документи за регистрация на листата на ГЕРБ-СДС в РИК Хасково.

Водач на отбора на ГЕРБ Хасково е Делян Добрев. Втори в листата е д-р Георги Станков, на трето място е Деян Иванов от МГЕРБ Димитровград, следват доказани имена от област Хасково.

„Ние познаваме проблемите на региона много добре, защото всички сме местни хора, за разлика от водачите на другите партии, които по традиция са парашутисти. Само в община Хасково в момента се изпълняват 126 проекта. В другите общини също се работи по десетки проекти, което показва, че ние работим за разрешаването на проблемите по места“, коментира Делян Добрев.

„Настоящият народен представител Иван Минев не е в листата. Но той е част от отбора ни, ще участва активно в кампанията и скоро ще го видите в различните акции на ГЕРБ“, уточни Делян Добрев. Кметове на населени места също не фигурират този път в състава с кандидати за депутати.

„Битката за Хасково отново ще бъде оспорвана. Щеше да е интересно тук водач да е Румен Радев, но няма да бъде. Вероятно Асен Василев отново ще води тук, освен ако не избяга след „боя“ от миналия път“, коментира Делян Добрев.

Относно появилите се преди време спекулации за напускането на политиката и на ГЕРБ, Делян Добрев отговори: „Това беше стрес тест за системата и тя го издържа успешно. В ГЕРБ няма конфликт, а моята политическа смърт не е факт“, категоричен е водачът на листата на ГЕРБ-СДС Делян Добрев.

