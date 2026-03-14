Ученици от Основно училище „Св. Иван Рилски“ – Хасково отбелязаха Празника на числото π с интерактивни STEAM работилници, организирани от клубовете по интереси „Математиката в света около нас“ (6. клас) и „Роботика“ (6. и 7. клас), ръководени от преподавателите им Константинова и Караджов.

В инициативата шестокласниците поканиха свои гости от втори и трети клас, за да им покажат как математиката може да се изучава чрез експерименти, творчество и технологии. Малките ученици измерваха дължината и диаметъра на различни кръгли предмети и сами достигнаха до извода, че отношението между тях е малко повече от 3 – така откриха идеята за числото π.

Чрез математически ребуси, стихове и творчески задачи участниците съчетаваха математика и изкуство, създавайки оригинални „Пи-човечета“ и откривайки кръгли форми около себе си. Шестокласниците демонстрираха и практическо приложение на математиката, показвайки как може да се изчисли пътят, който изминава велосипедът при едно пълно завъртане на гумата.

Учениците от клуба по „Роботика“ използваха 3D принтер, с който изработиха специални π-медали и програмираха micro:bit платка, която изписва цифрите на числото π. Роботът Роби поздрави гостите със забавен танц.

Директорът на училището Соня Кирилова поздрави учениците за инициативността и ги насърчи да продължават да откриват науката чрез любопитство, експерименти и работа в екип.

Събитието показа как чрез STEAM подхода ученето може да бъде едновременно интересно, практическо и вдъхновяващо за учениците.