Математика, роботи и 3D технологии в ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково по повод Деня на числото π

    Ученици от Основно училище „Св. Иван Рилски“ – Хасково отбелязаха Празника на числото π с интерактивни STEAM работилници, организирани от клубовете по интереси „Математиката в света около нас“ (6. клас) и „Роботика“ (6. и 7. клас), ръководени от преподавателите им Константинова и Караджов.

    В инициативата шестокласниците поканиха свои гости от втори и трети клас, за да им покажат как математиката може да се изучава чрез експерименти, творчество и технологии. Малките ученици измерваха дължината и диаметъра на различни кръгли предмети и сами достигнаха до извода, че отношението между тях е малко повече от 3 – така откриха идеята за числото π.

    Чрез математически ребуси, стихове и творчески задачи участниците съчетаваха математика и изкуство, създавайки оригинални „Пи-човечета“ и откривайки кръгли форми около себе си. Шестокласниците демонстрираха и практическо приложение на математиката, показвайки как може да се изчисли пътят, който изминава велосипедът при едно пълно завъртане на гумата.

    Учениците от клуба по „Роботика“ използваха 3D принтер, с който изработиха специални π-медали и програмираха micro:bit платка, която изписва цифрите на числото π. Роботът Роби поздрави гостите със забавен танц.

    Директорът на училището Соня Кирилова поздрави учениците за инициативността и ги насърчи да продължават да откриват науката чрез любопитство, експерименти и работа в екип.

    Събитието показа как чрез STEAM подхода ученето може да бъде едновременно интересно, практическо и вдъхновяващо за учениците.

    Източник: Haskovo.NET

    СУ „Св. Паисий Хилендарски" с Ден на отворените врати за бъдещи първокласници
    СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с Ден на отворените врати за бъдещи първокласници
    Библиотека за семена учредиха в село Книжовник
    Библиотека за семена учредиха в село Книжовник
    Много ученици се включиха в похода за 796 г. от славната победа при Клокотница
    Много ученици се включиха в похода за 796 г. от славната победа при Клокотница
    „Непокорна България" регистрира листата си в Хасково, Смиляна Нитова е водач
    „Непокорна България“ регистрира листата си в Хасково, Смиляна Нитова е водач
    Представят 5 скулптурни инсталации от тополи край реката в Хасково
    Представят 5 скулптурни инсталации от тополи край реката в Хасково
    Над 300 ученици участват във Второ математическо състезание „Млад математик на Хасково"
    Над 300 ученици участват във Второ математическо състезание „Млад математик на Хасково“
