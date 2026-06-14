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Стилиян Илиев и Георги Иванов ликуваха на Държавния шампионат по борба

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    Две титли завоюваха борците на „Димитровград“ на Държавното първенство за мъже в свободния стил. 

    В кат. до 61 кг. титлата завоюва Стилиян Илиев. На финала той победи Ердал Гарип от „Тракиец“. Двубоят завърши при резултат 7:7, но Илиев имаше предимство при отбелязването на точките. 

    Георги Иванов отново се качи на най-високото стъпало на почетната стълбички. Иванов спечели златния медал в тежка категория след успех на финала над Георги Велев от „Левски“. Схватката завърши ори резултат 5:0 и отказ на Велев. 

    Бившите състезатели на „Димитровград“ и настоящи на „Левски“ Микяй и Денис Наим са съответно втори и трети в кат. до 65 кг. 

    На шампионата при жените Петя Делчева и Весела Бръмчева спечелиха съответно сребърен и бронзов медал за хасковския клуб „Ангел войвода“. Делчева е втора в кат. до 50 кг. след поражение на финала от Даяна Стойчева от „Берое“ с 4:1 точки. 

    Весела Бръмчева е бронзова медалистка в кат. до 53 кг. Габриела Христова завърши на почетното 4-то място в кат. до 57 кг. 

    Източник: Haskovo.NET

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