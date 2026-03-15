Максим Себахтин със злато в Стара Загора, хасковските борци с 6 отличия

    Възпитаниците на двете хасковски школи по борба класически стил стигнаха до поредни успехи. Този път отличията бяха завоювани на турнира за Купа „Стара Загора“. 

    В своята категория и възраст Максим Себахтин спечели златен медал. Сребърни медалисти са Тодор Делчев и Виктор Балабанов. С трети места в своите категории участието си завършиха Селим Юруков, Денислав Тенчев и Чанко Янчев. 

    На крачка от отличията останаха десетима представители на Хасково. С пети места са Ивайла Чобанова при момичетата и Валери Костов, Александър Тенчев, Александър Борисов, Атанас Христов, Николай Димитров, Александър Иванов, Кристиян Георгиев и Тео Латев.

    Източник: Haskovo.NET

    Хасковските джудисти с отличия и във втория ден на държавното първенство
