Максим Себахтин със злато в Стара Загора, хасковските борци с 6 отличия

Възпитаниците на двете хасковски школи по борба класически стил стигнаха до поредни успехи. Този път отличията бяха завоювани на турнира за Купа „Стара Загора“.

В своята категория и възраст Максим Себахтин спечели златен медал. Сребърни медалисти са Тодор Делчев и Виктор Балабанов. С трети места в своите категории участието си завършиха Селим Юруков, Денислав Тенчев и Чанко Янчев.

На крачка от отличията останаха десетима представители на Хасково. С пети места са Ивайла Чобанова при момичетата и Валери Костов, Александър Тенчев, Александър Борисов, Атанас Христов, Николай Димитров, Александър Иванов, Кристиян Георгиев и Тео Латев.