Хасковски борци на подготовка в САЩ

    За пореден път български и американски борци провеждат съвместна подготовка. През годините хасковлии и техни колеги от Пловдив са гостували в САЩ, както и обратно – янките са пътували за подготовка до Хасково и Пловдив. Сега отново дойде ред на българите да прекосят океана. Съвместните занимания са по програма, която се изпълнява от щатските представители. Основни действащи лица от северноамериканската държава са треньорите Тони Наполитано и Петко Делев, който от години работи и живее в САЩ. От българска страна водачи на групата отново са хасковският треньор по борба класически стил Петю Кирев и колегата му от „Атлетик“ (Пловдив) Павел Митев.

    Българската група вече пристигна в Америка. Домакините са от Портланд. Петю Кирев води със себе си трима състезатели на хасковския клуб „Ангел войвода“ – Атанас Христов, Тео Латев и Никола Желязков. Пловдивската школа е представена от седем състезатели на Павел Митев. 

    Българите вече започнаха подготовка с американските борци. Тренировки са водени в Портланд, предстои занятия да има и в други градове, сред които са Бостън и Спрингфийлд. 

    Всеки ден българите ще тренират с борци от различни клубове от региона на Портланд. 

    Предстои гостуване и в университета, в който учи републиканската шампионка, бивша национална състезателка и спортист номер едно на Димитровград Таня Тенева. Таня замина за обучение в САЩ, след като при една визита с хасковско-пловдивската група преди години, тя спечели златен медал на турнир и бе харесана от щатски университети. 

    „Таня е звезда на своя отбор. Тя спечели стипендия от 70000 долара, като в същото време всички университети я искат. Тук университетските отбори са на много високо ниво. Тя е звездата в Масачузетс. Нашите състезатели са много впечатлени от спортните бази, в които тренираме. Очакват с нетърпение и истинското състезание, което предстои“, заяви за Haskovo.net от Портланд Петю Кирев. 

    На 26 април българските борци ще участват в силен международен турнир. 

    Междувременно Петко Делев и останалата част от домакините са се погрижили и да разнообразяват ежедневието на своите гости. Българската група ще посети различни места и ще разгледа културни и исторически забележителности. 

    Източник: Haskovo.NET

    Спипаха пътник в автобус с над 1 000 000 турски лири в багажа
    Спипаха пътник в автобус с над 1 000 000 турски лири в багажа
    „Южна пролет“ в Хасково идва с „Първият полет на Пегас“ – поезия от ученици
    Изборите принудиха баскетболистите на „Хасково“ да се подготвят на стадиона и във физкултурни салони
    Криско и Цанов с урок по човечност и надежда пред ученици от ФСГ в Хасково
    Квалификант за малко да изненада водача в схемата на тенис турнира в Хасково
    Новата платформа GO+ на Yettel идва сдопълнителни услуги към всеки мобилен план
