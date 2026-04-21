Хасковски борци на подготовка в САЩ

За пореден път български и американски борци провеждат съвместна подготовка. През годините хасковлии и техни колеги от Пловдив са гостували в САЩ, както и обратно – янките са пътували за подготовка до Хасково и Пловдив. Сега отново дойде ред на българите да прекосят океана. Съвместните занимания са по програма, която се изпълнява от щатските представители. Основни действащи лица от северноамериканската държава са треньорите Тони Наполитано и Петко Делев, който от години работи и живее в САЩ. От българска страна водачи на групата отново са хасковският треньор по борба класически стил Петю Кирев и колегата му от „Атлетик“ (Пловдив) Павел Митев.

Българската група вече пристигна в Америка. Домакините са от Портланд. Петю Кирев води със себе си трима състезатели на хасковския клуб „Ангел войвода“ – Атанас Христов, Тео Латев и Никола Желязков. Пловдивската школа е представена от седем състезатели на Павел Митев.

Българите вече започнаха подготовка с американските борци. Тренировки са водени в Портланд, предстои занятия да има и в други градове, сред които са Бостън и Спрингфийлд.

Всеки ден българите ще тренират с борци от различни клубове от региона на Портланд.

Предстои гостуване и в университета, в който учи републиканската шампионка, бивша национална състезателка и спортист номер едно на Димитровград Таня Тенева. Таня замина за обучение в САЩ, след като при една визита с хасковско-пловдивската група преди години, тя спечели златен медал на турнир и бе харесана от щатски университети.

„Таня е звезда на своя отбор. Тя спечели стипендия от 70000 долара, като в същото време всички университети я искат. Тук университетските отбори са на много високо ниво. Тя е звездата в Масачузетс. Нашите състезатели са много впечатлени от спортните бази, в които тренираме. Очакват с нетърпение и истинското състезание, което предстои“, заяви за Haskovo.net от Портланд Петю Кирев.

На 26 април българските борци ще участват в силен международен турнир.

Междувременно Петко Делев и останалата част от домакините са се погрижили и да разнообразяват ежедневието на своите гости. Българската група ще посети различни места и ще разгледа културни и исторически забележителности.