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Дуо "Арденца" гостува в Хасково за впечатляващ класически концерт

Община Хасково и Камерен оркестър Хасково с диригент маестро Цанислав Петков канят ценителите на класическата музика на съвместен концерт с дуо „Арденца“ и Представителен смесен хор „Родна песен“. Голямата концертна зала на ОНЧ „Заря-1858“ ще бъде домакин на музикалната среща на 7 юни 2026г. (неделя) от 19:00 часа. 

На сцената заедно ще излязат Камерен оркестър – Хасково с диригент Цанислав Петков, гостите от дуо „Арденца“ и хор „Родна песен“ – Хасково, за да представят две специално написани произведения за дуо „Арденца“, създадени от изтъкнатите съвременни композитори Георги Андреев и Румен Бояджиев-син, както и вечните творби на В.А. Моцарт, Едуард Елгар и Хенри Пърсел.

Входът е свободен, припомнят организаторите. 

 
Източник: Haskovo.NET

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