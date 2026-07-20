Преподавател от ПГ по туризъм участва в работно посещение на институциите на ЕС в Брюксел

Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково получи поредно признание за активната си работа по програмата „Училища посланици на Европейския парламент“ (EPAS). По покана на Бюрото на Европейския парламент в България старшият посланик на училището – Татяна Тодева, старши учител по право и философия, участва в работно посещение на институциите на Европейския съюз в Брюксел, проведено на 14 и 15 юли.

Поканата е оценка за последователната дейност на училището, което е част от мрежата на „Училища посланици на Европейския парламент“ още от 2018 година. През този период младшите и старшите посланици на гимназията реализираха множество инициативи, посветени на европейските ценности, демокрацията, медийната грамотност, гражданската активност и насърчаването на младите хора към активно участие в обществения живот.

Това е вторият път, в който старши посланик от ПГ по туризъм получава покана за участие в подобно посещение в Брюксел – признание, което Европейският парламент отправя към училища с устойчиви резултати и значим принос за развитието на програмата.

През годините учениците от гимназията достойно представят училището в регионални и национални инициативи на програмата. Сред най-ярките примери е регионалната среща на училищата посланици в Пловдив, където младшите посланици от ПГ по туризъм бяха модератори на интерактивната дискусия „Какво знаем за Европа?“. Именно тогава участниците формулираха посланието „Върховенството на правото зависи от всички нас“, което се превърна във водещ акцент на срещата.

В училището ежегодно се организират инициативи по повод Деня на Европа, тематични изложби, дискусии, викторини, кампании за медийна грамотност и събития, които развиват знанията на учениците за Европейския съюз и ги насърчават да бъдат активни европейски граждани.

Посещението в Брюксел даде възможност на старшите посланици от цялата страна не само да се запознаят отблизо с работата на Европейския парламент и Европейската комисия, но и да обменят идеи, добри практики и успешни модели за работа по програмата. Именно този обмен между училищата е една от най-ценните страни на инициативата и поставя основите на бъдещи съвместни проекти.

В рамките на програмата в Брюксел участниците проведоха срещи с представители на Европейската комисия, сред които Живка Петкова от кабинета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Обсъдени бяха теми, свързани с европейските образователни политики, програмите „Еразъм+“ и eTwinning, възможностите и предизвикателствата на изкуствения интелект и цифровото образование.

В Европейския парламент се състоя и среща с българските евродепутати Андрей Ковачев и Христо Петров, които представиха своята работа и разговаряха с участниците за ролята на европейските институции и бъдещето на Европейския съюз.

„Получената покана за участие в подобно посещение е висока оценка за работата на екипа на ПГ по туризъм „Александър Паскалев“, както и за активността на младшите и старшите посланици на училището. Тя е признание, че усилията за изграждане на активни, информирани и отговорни млади европейски граждани дават реални резултати“, казаха от хасковската гимназия.