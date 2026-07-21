Хасковлии атакуват връх Ленин

Хасковска експедиция атакува връх Ленин. Трима наши съграждани преследват своята мечта и продължават изкачването на втория по височина връх в Памир. Операторът на еТВ Илия Илиев, Александра Латунова и Петър Ангов стартираха своя поход преди дни. Тримата се подготвяха дълго за това пътешествие и вече са в планинската система в Средна Азия. Първото документирано изкачване на Абу Али Ибн Сина, наричан в миналото връх Ленин, е през 1928 година. Тримата хасковлии имат шанса да изкачат седемхилядника близо век по-късно.

Илия, Александра и Петър се движат поетапно до различните базови лагери. Причината е, че трябва да се климатизират. За екипа ни Илия сподели, че след достигането на следващия базов лагер ще се върнат до първия, след което ще започнат своята атака. Разбира се, ще се изчаква и подходящо време.

Стискаме палци времето да е с тях и с останалите алпинисти, които са поели на път и върхът да им позволи да го изкачат.