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Откриха валута за близо 42 000 евро в кола

Недекларирани 40 000 евро и 100 000 турски лири задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 20.07.2026 г., около 08:50 часа, на пункта пристига лек автомобил с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували още един мъж и две жени от Турция за България. Колата е селектирана за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в черна ръчна чанта на задната седалка, са открити еврови банкноти и турски лири. Общото количество на задържаните пари е 40 000 евро и 100 000 турски лири с равностойност в евро 1855 евро. 

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на прокуратурата в Свиленград.

От Агенция „Митници“ напомнят, че пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в друга валута, за или от трета страна, подлежи на деклариране пред митническите органи.

Източник: Haskovo.NET

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