Откриха недекларирана валута за над 107 000 лева в кабината на тир

Недекларирана валута за над 100 000 лева в седалките и таблото в шофьорската кабина на товарен автомобил са открити от митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Товарната композиция с чужда регистрация пристига на българо-турския пункт на 09.08.2025 г. на изходящо трасе от страната към Турция. В зоната за митнически контрол водачът – 37-годишен турски гражданин с инициали С.К., е представил документи, че превозва стоки от Нидерландия за Турция и е заявил, че няма друго за деклариране. След извършен анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват 9 пакета с банкноти евро от различни купюри – 20, 50, 100, 200 евро, укрити във фабрични кухини на таблото и в облегалките на двете седалки в шофьорската кабина на товарния автомобил.

Установени са недекларирани общо 55 000 евро с равностойност 107 570 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на прокуратурата в Свиленград.

Източник: Haskovo.NET

