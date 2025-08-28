102 000 евро скрити в хладилния агрегат на тир откриха на Капитан Андреево

Пети пореден опит, през този месец, за пренасяне на недекларирана валута предотвратиха служители на Митнически пункт Капитан Андреево. Това съобщиха от агенция „Митници“.

Валутата е открита при проверка на фабрична кухина на хладилния агрегат на товарно полуремарке.

На 25.08.2025 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ стоки от Нидерландия през България и Турция за Грузия. Товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности.

При последвалата физическа проверка във фабрична кухина на хладилния агрегат на полуремаркето са открити 11 пакета, съдържащи еврови банкноти на стойност 102 000 евро. По случая е образувано бързо производство.

Само за месец август тази година митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали недекларирана валута за близо 620 000 лева (или за над 317 000 евро).