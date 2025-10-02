От х:

Хванаха недекларирани 101 800 евро на път за Турция

    Недекларирани 101 800 евро откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево, съобщиха от Агенция "Митници". Това е станало в неделя при проверка на турски тир, излизащ от страната. Водачът с турско гражданство декларира, че превозва стока от Германия през България за Турция. След извършен анализ на риска превозното средство е отклонено за пълна проверка. При сканиране с рентген са забелязани необичайни плътности в товарния сектор. 

    В предната вътрешна част на полуремаркето е намерена черна полиетиленова торба, пълна с банкноти в евро. Общо 101 800 евро с левова равностойност 199 103,49 лева. 
    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

    От началото на годината митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали валута с левова равностойност над 10 500 000 лева (5 368 564,75 EUR).

    Източник: Haskovo.NET

