4 тона контрабанден газ за хладилници в бутилки спряха на Капитан Андреево

    Митничари откриха недекларирани 4000 кг газ за хладилници в 400 бутилки под налягане на Капитан Андреево. Шофьорът на турски тир, влизащ в България представил документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия. Митническата служителка, която извършва проверка на документите на товара и претегляне с електронна везна, изпраща камиона за сканиране с рентгенова апаратура.

    Отчетени са необичайни плътности в товарното помещение на полуремаркето. В хода на контролните действия митническите служители откриват между декларираната стока 400 бутилки с общо 4000 кг хладилен газ "R125".  

    За откритите бутилки с газ не е предоставена необходимата информация, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 573/2024 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с вноса и транзита на флуорсъдържащи парникови газове на територията на ЕС. 

    Контрабандната стока е задържана. На водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

    Източник: Haskovo.NET

