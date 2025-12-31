От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

Недекларирана валута за над 117 000 лева задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево

Недекларирани 60 000 евро откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 29.12.2025 г. на пункта пристига товарна композиция с влекач и полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, декларира, че превозва стока от Западна Европа през България за Турция.

След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в джобовете на двете седалки в шофьорската кабина еврови банкноти. Установени са 60 000 евро с левова равностойност 117 349,80лева. 

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково. 
През 2025 година митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали валута с левова равностойност над 11 500 000 лева (5 879 856 EUR).

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

2025 г.: Социалните новини най-четени в Haskovo.net
2025 г.: Социалните новини най-четени в Haskovo.net
преди 13 минути
Треска за последни покупки преди Нова година
Треска за последни покупки преди Нова година
преди 1 час
Сурвачките вървят по 10 лева в Хасково, дрянът е по левче
Сурвачките вървят по 10 лева в Хасково, дрянът е по левче
преди 3 часа
В Хасково се втурнаха да пазаруват пиратки и фоейрверки за Нова година в последния момент
В Хасково се втурнаха да пазаруват пиратки и фоейрверки за Нова година в последния момент
преди 5 часа
2025 година си тръгва със слънце и вятър
2025 година си тръгва със слънце и вятър
преди 6 часа
С честване на Рождението на Христо Ботев и освещаване на бойните знамена започват официалните събития за януари
С честване на Рождението на Христо Ботев и освещаване на бойните знамена започват официалните събития за януари
преди 21 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Парите ли са универсалното зло?

Случаен виц

Треска за последни покупки преди Нова година

Лесно е да заблудиш окото, но е трудно да заблудиш сърцето. - Ал Пачино

Последни обяви

Случайна рецепта

Смокини с козе сирене
Смокини с козе сирене

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини