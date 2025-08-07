Митниците пуснаха успешно нова версия на информационна система

Българските митници успешно внедриха и пуснаха в реална експлоатация новата версия 6 на Митническата информационна система за транзит (МИСТ) в продукционната си среда, съобщиха от Агенция "Митници".

България е първата държава-членка на Европейския съюз, въвела системата чрез подхода Opt-in и с реализирани промени, произтичащи от проекта по Многогодишната стратегическа програма на ЕС (МКС): „Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS), етап 6“.

Българската митническа администрация избра подхода Opt-in за внедряване на NCTS етап 6, който позволява на икономическите оператори да подават комбинирана транзитна декларация, съдържаща и данни за сигурност и безопасност (ENS) при въвеждане на стоки. Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС.

Внедряването на системата е част от проекта „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на МИСТ“, реализиран върху Cloud архитектура, съгласно проект по МКС: „Подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS), етап 6“.

Системата предоставя ключови предимства като:

· Синхронизира представянето на стоки за входни и транзитни формалности;

· Обединява решенията по контрола и отчитането на резултатите от него;

· Подобрява управлението на процесите по освобождаване или преминаване на границата;

· Съкращава времето за приключване на входните формалности;

· Улеснява търговския сектор чрез възможност за подаване на единна декларация, съгласно изискванията на Приложение Б от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

България демонстрира ангажираност към модернизацията на митническите процеси и подкрепа за търговските оператори чрез по-ефективни и интегрирани дигитални решения в рамките на ЕС с новата версия МИСТ.