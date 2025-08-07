Японка спря Ива Иванова на турнир в Тунис

Българската тенисистка Ива Иванова отпадна от надпреварата на сингъл на международния тенис турнир в тунизийския град Монастир. Състезателката на ТК „Хасково 2015“ допусна поражение във втори кръг. Иванова отстъпи с 2:0 сета пред японката Канон Саваширо. Осминафиналът завърши при резултат 6-0/7-5 в полза на тенисистката от Страната на изгряващото слънце. На четвъртфиналите Саваширо ще играе срещу китайката Тиан Джиалин.

Ива Иванова все пак продължава в битката на двойки. Поставените под номер 1 в схемата Иванова и Алиса Регер от Франция победиха в първи кръг Желин Вандром от Белгия и Беатрис Зелтина от Латвия с 6-3/6-0. Във втори кръг се изправят срещу Теника Макгифин от Австралия и Елза Томасе от Латвия.