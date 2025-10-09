Кайра и Митко с поредни победи на тенис турнира в Хасково

Състезателите на ТК "Хасково 2015" Кайра Алексиева и Митко Генов записаха поредни победи и продължават напред в турнира от втора категория на Тенис Европа, който се провежда на кортовете в парк "Кенана".

За Кайра това бе трети пореден успех в турнира при момичетата до 12 години. Възпитаничката на хасковската школа спечели мача си срещу Адрияна Василева с 2:0 сета. Хасковлийката взе отделните части с 6-2/6-0. С победата си днес Кайра се класира на полуфиналите в турнира.

При момчетата до 12 години втора победа записа Митко Генов. Така хасковлията спечели групата си и се класира за четвъртфиналите. В днешния си мач Генов се наложи с 2:0 над украинеца Дмитро Коломеиц. Състезателят на "Хасково 2015" спечели с 6-0/6-4.