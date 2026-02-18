От х:

Ива Иванова загуби финала в Монастир

Българската тенисистка Ива Иванова игра финал на международния тенис турнир за жени в тунизийския град Монастир.

19-годишната българка, с хасковски корени, спори за титлата с полякинята Вероника Фалковска. Иванова отстъпи с 2:0 сета. Поставената под номер 7 в схемата полякиня взе първата част с 6-3, а втората с 6-4 гейма.

По пътя към финала Иванова отстрани след победа с 2:1 сета водачката в схемата Хан Шъ от Китай, след което се наложи с 2:0 сета над петата поставена Радка Зелничкова от Словакия и с 2:1 сета над французойката Марго Маке.

Източник: Haskovo.NET

