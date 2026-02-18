От х:

Мъж опита да погълне дрогата си при акция в Димитровград

Мъж е задържан в Димитровград след опит да погълне дрогата си, съобщават от полицията.

Вчера по обяд униформени служители са посетили адрес на улица „Патриарх Евтимий“ след сигнал за скандал. При вида на полицаите 37-годишен мъж, обитавал един от апартаментите, направил опит да погълне полиетиленов плик с 5 грама суха зелена листна маса. Опитът му обаче бил неуспешен и той го изплюл. Полевият тест потвърдил, че веществото е канабис.

Познайникът на полицията е задържан до 24 часа по стартиралото бързо производство.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

