Хванаха мъж с наркотици и дрогиран шофьор на камион

Млад мъж от Харманли е задържан за държане на наркотик в родния си град, съобщиха от полицията.

В четвъртък по обяд полицаи са извършили проверка на лек автомобил „Фиат“, шофиран от 25-годишен. В чанта са открити 7 пликчета със суха зелена листна маса с мирис на канабис и с общо тегло 60 грама. Последвало е 24-часовото задържане на водача по стартиралото бързо производство.

Друг водач с положителна проба на дрога е пренощувал в ареста в Хасково. Вчера в 11,30 часа на булевард „Съединение“ автопатрул е спрял за проверка товарен автомобил „Скания“, управляван от 33-годишен от града.

Водачът е тестван с техническо средство, което показало употреба на амфетамин и метамфетамин. Задържан е до 24 часа, заведено е бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

