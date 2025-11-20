Година и половина затвор за дрогиран водач, убил пешеходец

1 година и 6 месеца затвор получи дрогиран водач за причинена смърт на пътя в Димитровград, съобщиха от Окръжен съд – Хасково. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим.

Инцидентът е станал на 16 май 2022 г. в Бригадирския град. Осъденият Д.Д.Д. е управлявал лек автомобил „Ауди“. При извършване на маневра „завой наляво“, от улица „Патриарх Евтимий“ към булевард „Христо Ботев“, нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на В.А.П., бивш жител на Димитровград. Деянието е извършено след употреба на наркотично вещество „метамфетамин“, но не на пешеходна пътека.

На водача е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 4 години.

Мъжът е бил осъден по друго делото от 2021 г. с решение на Районен съд – Димитровград, като му е била наложена условна присъда от 4 месеца с изпитателен срок от 3 години. С настоящото решение на Окръжен съд – Хасково предходната присъда е приведена в изпълнение и тя трябва да бъде изтърпяна ефективно.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 15-дневен срок.