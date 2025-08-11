Хванаха дрогиран и пиян зад волана в два различни случая в Хасковско

Бързо производство е заведено срещу водач, нарушил пътния закон. В 17:45 часа в петък в Харманли полицаи са извършили проверка на товарен „Ситроен“, шофиран от 32-годишен жител на пловдивското село Бяла река, съобщиха от полицията.

Използваното техническо средство отчело употреба на амфетамин. Мъжът е отказал кръвни изследвания.

Производство е заведено и на 10-ти в хасковското управление. То е срещу мъж на 51 години, управлявал „Фолксваген“ по улиците на града с наличие на 1,26 промила алкохол в издишания въздух.