Хванаха дрогиран водач с метамфетамин в кръвта и топчета марихуана в жилището му

Водач, шофирал след употреба на дрога е задържан в Харманли, съобщиха от полицията. Във вторник, в 11,50 часа, униформени са спрели за проверка до паркинг „Гергана“ лек автомобил Мерцедес“. Колата е управлявана от 32-годишен любимчанин. Използваното техническо средство показало употреба на метамфетамин.

Мъжът е отказал кръвни изследвания. Последвала е проверка и в жилището му в Любимец на улица „П.Евтимий“. Там криминалисти са намерили бутилка със 7 топчета със суха зелена листна маса с тегло 8 грама. Извършения полеви нарко тест е потвърдил, че вида на веществото е марихуана.

Познайникът на полицията е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство. Със същия вид наркотик в Свиленград е заловена вчера и 30-годишна от с.Капитан Андреево. Хартиената сгъвка с дрогата с тегло 1 грам е открита при проверка в дамската й чанта. Тя също е пренощувала в управлението в града.