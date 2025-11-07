Хванаха петима с дрога, сред тях жена и две момчета на 15 и 18 години

Петима души са установени през денонощието за държане на наркотици, съобщиха от полицията. В Хасково и Димитровград са били съответно 18-годишен, хванат с вейп с марихуана и 15-годишно момче с 5 грама чай за пушене.

В дома на 18-годишния на улица „Вихър“ в областния град са намерени и 500 грама нарязан тютюн без бандерол. В управлението в Свиленград са заведени 3 бързи производства срещу двама мъже на 31 и 35 години и жена на 31 години.

Заловени на паркинг в село Капитан Андреево с плик с 37 грама марихуана, 2,55 грама метамфетамин и плик със суха зелена листна маса под формата на глави с тегло 41 грама. Дрогата е иззета с протоколи от тримата познайници на полицията.