Петима души, сред които и една жена, са задържани с наркотици

Жена и четирима мъже са заловени с наркотик през денонощието, съобщиха от полицията. В Симеоновград са доведени 27-годишна жена и мъж на 54 години.

Младата жена носела в себе си грам кафяво кристално вещество, подлежащо на експертиза, а в мъжа са открити 2 саморъчно свити цигари с канабис с тегло 2 грама, 3 грама бяло кристално вещество, 3 лули за пушене и електронна везна.

В хасковското полицейско управление е доведен 33-годишен мъж. Той държал у себе си 4 сгъвки с грам кристали за пушене.

В ареста в Харманли е пренощувал мъж на 49 години. В него при проверка са намерени стъклена лула и грам суха зелена листна маса с мирис на марихуана.

Младеж на 20 години е заловен с вейп с течна марихуана в Димитровград.