От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Петима души, сред които и една жена, са задържани с наркотици

Жена и четирима мъже са заловени с наркотик през денонощието, съобщиха от полицията. В Симеоновград са доведени 27-годишна жена и мъж на 54 години.

Младата жена носела в себе си грам кафяво кристално вещество, подлежащо на експертиза, а в мъжа са открити 2 саморъчно свити цигари с канабис с тегло 2 грама, 3 грама бяло кристално вещество, 3 лули за пушене и електронна везна.

В хасковското полицейско управление е доведен 33-годишен мъж. Той държал у себе си 4 сгъвки с грам кристали за пушене.

В ареста в Харманли е пренощувал мъж на 49 години. В него при проверка са намерени стъклена лула и грам суха зелена листна маса с мирис на марихуана.

Младеж на 20 години е заловен с вейп с течна марихуана в Димитровград.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Оставиха в ареста задържаният с дрога за 300 хил. лева
Оставиха в ареста задържаният с дрога за 300 хил. лева
Ръст на делата и осъдените за наркотици
Ръст на делата и осъдените за наркотици
Двама младежи попаднаха в ареста за 24 часа, хванати са да карат коли с алкохол и наркотици
Двама младежи попаднаха в ареста за 24 часа, хванати са да карат коли с алкохол и наркотици
Двама мъже са задържани в Пампорово за притежание на наркотици
Двама мъже са задържани в Пампорово за притежание на наркотици
13-годишни посягат към дрога в Смолянско
13-годишни посягат към дрога в Смолянско
Двама мъже и две жени изкараха по 24 часа в арестите на различни полицейски управления в Смолянско заради наркотици
Двама мъже и две жени изкараха по 24 часа в арестите на различни полицейски управления в Смолянско заради наркотици
Десет души са арестувани през почивните дни за съхранение и разпространение на наркотици
Десет души са арестувани през почивните дни за съхранение и разпространение на наркотици

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаха дрогиран зад волана и неправоспособен водач
Задържаха дрогиран зад волана и неправоспособен водач
преди 46 минути
Младеж е с опасност за живота при катастрофа с диво прасе
Младеж е с опасност за живота при катастрофа с диво прасе
преди 1 час
Мият центъра на Хасково, дори и при дъжд
Мият центъра на Хасково, дори и при дъжд
преди 1 час
Облачно през целия ден, с кратки превалявания
Облачно през целия ден, с кратки превалявания
преди 3 часа
Кристин Кръстева е балканска шампионка по спортна гимнастика
Кристин Кръстева е балканска шампионка по спортна гимнастика
преди 13 часа
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
преди 16 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ANDREA BOCELLI & KAROL G - VIVO POR ELLA

Случаен виц

Мият центъра на Хасково, дори и при дъжд
Задържаха дрогиран зад волана и неправоспособен водач

Възможността се пропуска от повечето хора, защото е в работнически дрехи и изглежда като работа -Томас Едисън

Последни обяви

Случайна рецепта

Фрикасе с картофи, яйца и млечен сос
Фрикасе с картофи, яйца и млечен сос

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини