61-годишен загина при катастрофа в Свиленград

61-годишен мъж загина при катастрофа в Свиленград, съобщиха за Haskovo.net от полицията. Инцидентът е станал в 7:40 часа тази сутрин на улица „Тодор Кирков“.

Мъжът е управлявал автомобил „Мерцедес“. Той е излязъл вдясно от пътя, ударил се е последователно в пътен знак и в електрическо табло. На място са пристигнали медици, които са констатирали смъртта на водача. Били са изпратени и полицаи за изясняване причината за инцидента.

Трупът е откаран за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство.

