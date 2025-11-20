Откриха наркотици в жилището на жена, след като я хванаха да кара дрогирана

Двама от региона – мъж и жена, са пренощували в ареста за държане на наркотици в два отделни случая, съобщават от МВР.

В управлението в Димитровград е била доведена 30-годишна жена, в чийто дом на улица „Трети март“ са намерени 10 грама кристали, реагиращи при полеви наркотест на метамфетамин. Жената ги е предала с протокол на разследващите. Това е станало след като тя била проверена с леката си кола „Алфа Ромео“ в близост до жилището ѝ. Техническото средство показало употреба на амфетамин и метамфетамин, за което е стартирало бързо производство.

В ареста на РУ Харманли снощи около 22 часа е доведен 21-годишен от село Главан. В него е открито пликче с грам бяло кристално вещество, подлежащо на експертиза.