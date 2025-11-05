Две жени и трима мъже са разкрити за извършени кражби в региона

Две жени и трима мъже са установени за кражби през денонощието, съобщиха от полицията. В ареста в Димитровград е пренощувал 40-годишен, задигнал различни метални предмети от бивш завод в града.

В управлението са доведени и 33-годишна жена, задигнала 40 винкела и арматурно желязо от недвижим имот. Двама мъже на 43 и 33 години са откраднали 3 агнета от имот в с. Добрич. Те са разкрити и заловени.

В Хасково са заловили жена на 47 години, която е откраднала от магазин на булевард „Димитровградско шосе“ закачалка за баня.