Две жени и трима мъже са разкрити за извършени кражби в региона

Две жени и трима мъже са установени за кражби през денонощието, съобщиха от полицията. В ареста в Димитровград е пренощувал 40-годишен, задигнал различни метални предмети от бивш завод в града.

В управлението са доведени и 33-годишна жена, задигнала 40 винкела и арматурно желязо от недвижим имот. Двама  мъже на 43 и 33 години са откраднали 3 агнета от имот в с. Добрич. Те са разкрити и заловени.

В Хасково са заловили жена на 47 години, която е откраднала от магазин на булевард „Димитровградско шосе“ закачалка за баня.

Източник: Haskovo.NET

73 домови кражби в Хасково тази година. Как да предпазим апартамента си от крадци?
73 домови кражби в Хасково тази година. Как да предпазим апартамента си от крадци?

Балет „Тангра" с приз от „Боровец танцува"
Обявление за подбор на служители в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"
Задържаха мъж от Хасково с общо 56 грама марихуана
Как се създава детективска игра за тийнейджъри, която ги учи да се пазят в интернет?
Мъртвопиян, без книжка и с фалшиви номера се удари в пътен знак
Земетресение в Гърция се усети в Хасковско
