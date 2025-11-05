Балет „Тангра“ с приз от „Боровец танцува“

Хасковският балет „Тангра“ бе удостоен с приз за цялостно развитие на танцовото изкуство в десетото юбилейно издание на „Боровец танцува“. Освен купи и медали за призови места, участниците с ръководител и хореограф Дорина Инджова получиха право на безплатно участие във всички предстоящи танцови мероприятия на европейско, национално и световно ниво.

Фестивалът „Фантазия“, както винаги, премина с голяма емоция и радост за по-малките участници на балет „Тангра“. Първото място на танца „Междучасие“ им донесе самочувствието за добре свършена работа в балетната зала. Най-големите участници се окичиха с медали за първо, второ и трето място.

София Георгиева и Елица Делева бяха отличени като най-технични изпълнители на фестивала. Татяна Кавалджиева, Михаела Николова, Аделина Атанасова, Жаклин Тенева и Дея Марчева заслужиха своите призови места.

Балет „Тангра“ получи приз за стил contemporary и стил джаз. Присъдена бе и Купата „Фантазия“ за цялостно представяне, както и награда за хореография на танца „Светлина завинаги“.