От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Балет „Тангра“ с приз от „Боровец танцува“

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Хасковският балет „Тангра“ бе удостоен с приз за цялостно развитие на танцовото изкуство в десетото юбилейно издание на „Боровец танцува“. Освен купи и медали за призови места, участниците с ръководител и хореограф Дорина Инджова получиха право на безплатно участие във всички предстоящи танцови мероприятия на европейско, национално и световно ниво.

    Фестивалът „Фантазия“, както винаги, премина с голяма емоция и радост за по-малките участници на балет „Тангра“. Първото място на танца „Междучасие“ им донесе самочувствието за добре свършена работа в балетната зала. Най-големите участници се окичиха с медали за първо, второ и трето място.

    София Георгиева и Елица Делева бяха отличени като най-технични изпълнители на фестивала. Татяна Кавалджиева, Михаела Николова, Аделина Атанасова, Жаклин Тенева и Дея Марчева заслужиха своите призови места.

    Балет „Тангра“ получи приз за стил contemporary и стил джаз. Присъдена бе и Купата „Фантазия“ за цялостно представяне, както и награда за хореография на танца „Светлина завинаги“.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Две жени и трима мъже са разкрити за извършени кражби в региона
    Две жени и трима мъже са разкрити за извършени кражби в региона
    преди 47 минути
    Обявление за подбор на служители в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“
    Обявление за подбор на служители в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“
    преди 1 час
    Задържаха мъж от Хасково с общо 56 грама марихуана
    Задържаха мъж от Хасково с общо 56 грама марихуана
    преди 1 час
    Как се създава детективска игра за тийнейджъри, която ги учи да се пазят в интернет?
    Как се създава детективска игра за тийнейджъри, която ги учи да се пазят в интернет?
    преди 1 час
    Мъртвопиян, без книжка и с фалшиви номера се удари в пътен знак
    Мъртвопиян, без книжка и с фалшиви номера се удари в пътен знак
    преди 1 час
    Земетресение в Гърция се усети в Хасковско
    Земетресение в Гърция се усети в Хасковско
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Ed Sheeran - Azizam

    Случаен виц

    Задържаха мъж от Хасково с общо 56 грама марихуана
    Две жени и трима мъже са разкрити за извършени кражби в региона

    Блажени са сърцата, които могат да се огъват, те никога не могат да бъдат разбити. - Албер Камю

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сибирски пелмени
    Сибирски пелмени

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини