Разследван за подкуп преди 10 години митничар осъди прокуратурата за 40 000 евро

Разследваният преди 10 години за взет подкуп от 400 долара митнически служител Симеон Николов осъди прокуратурата да му плати 40 000 евро обезщетение за претърпени морални щети. Предявеният от  Николов иск е бил за неимуществени щети е бил в размер на 102 258 евро, но Хасковскивият окръжен съд не е уважил целият размер на иска, съобщиха от съдебната институция. Прокуратурата е длъжна да заплати и сумата от 3500 евро за адвокатски хонорари по делото.

През 2016 година Симеон Николов беше един от общо 6 митничари и гранични полицаи, обвинени в корупция и арестувани на ГКПП Капитан Андреево“. Според прокуратурата на 28 юни 2016 г. на „Капитан Андреево“ митничарят със съучастник е поискал 500 долара подкуп и е приел 400 долара от шофьор, за да не му извърши проверка. Водачът е бил защитен свидетел с тайна самоличност.

Досъдебното производство срещу Николов е прекратено и така и не влиза в съда. 

Определението на Хасковския окръжен съд по гражданското дело може да бъде обжалвано пред апелативните магистрати в Пловдив. 

Източник: Haskovo.NET

