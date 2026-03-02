29 сгради ще бъдат санирани до края на годината в Хасково, по три вече се работи

29 сгради ще бъдат санирани до края на годината в Хасково, като първите три са на финалната права. Символичното откриване на строителните работи направиха кметът Станислав Дечев и хора от екипа му, ангажирани с проектите, пред блок №1 в кв. „Орфей“. Другите две сгради, по които вече се работи са на бул. „Раковски 28“ и ул. „Видин“ 11-12.

Мащабните ремонти се финансират по проекта по Процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“.

Първоначлно са били одобрени първите три сгради, по които вече се работи, а на по-късен етап Община Хасково се е преборила за финансирането на още 26 сгради. Предстои ремонтите да завършат до края на годината. Предвижда се поставяне на топлоизолация, смяна на дограмите, ремонт и топлоизолация на подпокривното пространства, както и подмяна на осветлението в общите части с модерни и енергоспестяващи осветителни тела.

„Благодарение на активността на хората още от първата Национална програма за саниране, обликът на жилищните квартали и на Хасково като цяло се променя. Екипът на Общината положи огромни усилия, за да успее да включи почти всички сгради, кандидатствали за саниране, в различните програми за енергийна ефективност и резултатите са налице“, коментира кметът Станислав Дечев.

Санирането на блок 1 в ж.к. „Орфей“ е със 100% безвъзмездна финансова помощ от Програма „Развитие на регионите 2021-2027“, приоритетна ос: Справедлив преход. Стойността на договора 842 539,90 евро. Тук се изпълняват енергоспестяващи мерки като топлинно изолиране на фасадни стени и покриви с полагане на топлоизолационна система, смяна на фасадна дограма, въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата, почистване на покрив, подмяна на обшивки, водосточни тръби и водосточни казанчета. Демонтаж на компрометирана хидроизолация по покрив и полагане на нова, противопожарни мерки, нова мълниеотводна инсталация и др.

След изпълнение на предвидените мерки в блок №1 в ж.к. „Орфей“ ще се постигне клас на енергопотребление клас „А“ и 55% спестяване на първична енергия за обекта.

Подробности от кмета Станислав Дечев във видеото към статията