Некоректни платци дължат над 3,1 млн. евро на Община Хасково, започнаха плащанията за 2026 г.

От днес стартира кампанията за събиране на местни данъци и такси за 2026 година, съобщават от Община Хасково. Няма промени в размерите на местните данъци и такси за 2026 г. и тяхната стойност се запазва на нивата от 2025 г.

Преминаването на системите за разплащане и отчитане от лева в EUR премина нормално, а единични проблеми при прехода са отстранени своевременно. От днес могат да бъдат правени плащания за всички данъци и такси към Община Хасково за 2026 година. Задължените лица могат да платят в брой или с ПОС терминал на касите на Община Хасково на ул. „Ал. Стамболийски“ №2 и пл. „Общински“ №1 .

Плащания на данъци, такси и глоби могат да се извършват и чрез банков превод, както и чрез Изипей, Ипей, Фастпей, чрез мобилните приложения на Уникредит Булбанк, Банка ДСК и Пощенска Банка, както и в клоновете на Български пощи и чрез сайта на Министерство на електронното управление.

Налогът за недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху ППС могат да бъдат платени на две рани вноски – до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите пълния размер на задълженията до 30 април се начислява 5% отстъпка. Сред първите изрядни платци бяха почетният гражданин на Хасково Снежана Гарабед, позната като Кака Снежа и кметът на хасковското село Узунджово Димитър Ничев.

До 31 януари беше срокът за подаване декларациите за облагане с Патентен данък за 2026 г., като до същата дата е и предвидената отстъпка от 5% при плащане на годишния размер на налога. При плащане на вноски сроковете са:

– първо тримесечие – до 31 януари

– второ тримесечие – до 30 април

– трето тримесечие – до 31 юли

– четвърто тримесечие – до 31 октомври

До 31 януари се подаваха и декларациите за облагане с туристически данък за предходната 2025 година. Задължените лица могат да направят и онлайн справка за данъци, такси и глоби, както и да ги платят, през сайта на Община Хасково по всяко време чрез ЕГН/ЕИК и Персонален идентификационен номер (ПИН), който може да бъде получен лично от Дирекция „Общинска данъчна дирекция“.

Общинска данъчна дирекция Хасково отчита, че през 2025 г. постъпленията от местни данъци и такса за битови отпадъци са в размер на 28 525 886,77 лв. Просрочените вземания /недобори/ към 31.12.2025 г. възлизат на 3 109 539,17 евро.

Мерките, които са взети за събирането им са следните: