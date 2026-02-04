От х:

Некоректни платци дължат над 3,1 млн. евро на Община Хасково, започнаха плащанията за 2026 г.

    От днес стартира кампанията за събиране на местни данъци и такси за 2026 година, съобщават от Община Хасково. Няма промени в размерите на местните данъци и такси за 2026 г. и тяхната стойност се запазва на нивата от 2025 г. 

    Преминаването на системите за разплащане и отчитане от лева в EUR премина нормално, а единични проблеми при прехода са отстранени своевременно. От днес могат да бъдат правени плащания за всички данъци и такси към Община Хасково за 2026 година. Задължените лица могат да платят в брой или с ПОС терминал на касите на Община Хасково на ул. „Ал. Стамболийски“ №2 и пл. „Общински“ №1 .

    Плащания на данъци, такси и глоби могат да се извършват и чрез банков превод, както и чрез Изипей, Ипей, Фастпей, чрез мобилните приложения на Уникредит Булбанк, Банка ДСК и Пощенска Банка, както и в клоновете на Български пощи и чрез сайта на Министерство на електронното управление.

    Налогът за недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху ППС могат да бъдат платени на две рани вноски – до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите пълния размер на задълженията до 30 април се начислява 5% отстъпка. Сред първите изрядни платци бяха почетният гражданин на Хасково Снежана Гарабед, позната като Кака Снежа и кметът на хасковското село Узунджово Димитър Ничев. 

    До 31 януари беше срокът за подаване декларациите за облагане с Патентен данък за 2026 г., като до същата дата е и предвидената отстъпка от 5% при плащане на годишния размер на налога. При плащане на вноски сроковете са:

     – първо тримесечие – до 31 януари

     – второ тримесечие – до 30 април

     – трето тримесечие – до 31 юли

     – четвърто тримесечие – до 31 октомври

    До 31 януари се подаваха и декларациите за облагане с туристически данък за предходната 2025 година. Задължените лица могат да направят и онлайн справка за  данъци, такси и глоби, както и да ги платят, през сайта на Община Хасково по всяко време чрез ЕГН/ЕИК и Персонален идентификационен номер (ПИН), който може да бъде получен лично от Дирекция „Общинска данъчна дирекция“.

    Общинска данъчна дирекция Хасково отчита, че през 2025 г. постъпленията от местни данъци и такса за битови отпадъци са в размер на 28 525 886,77 лв. Просрочените вземания /недобори/ към 31.12.2025 г. възлизат на 3 109 539,17 евро.

    Мерките, които са взети за събирането им са следните:

    • Изпратени уведомления за доброволно изпълнение – 728 броя;
    • Направени Актове за установяване на задължения – 1 178 броя;
    • Наложени запори на банкови сметки – 864 броя;
    • Образувани и присъединени дела при Частни съдебни изпълнители и Държавни съдебни изпълнители – 724 броя
    • Дела в НАП ;
    • Съобщения по чл. 32 от ДОПК – 652 броя;
    • Събраните пари от принудително изпълнение при ЧСИ и ДСИ възлизат на около 150 000 лева;
    Източник: Haskovo.NET

