Божидар с трето място на турнира в Острава

Божидар Саръбоюков записа поредното си силно състезание през сезона. Харманлиецът завърши трети на турнира от Световния атлетически тур от категория “злато” в Острава. Възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели бронзовия медал с постижение от 8.21 метра.

Българинът направи страхотно състезание заедно със световния шампион Матия Фурлани и олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу. Тримата предложиха истинско зрелище за зрителите в битката в сектора за скок на дължина. В крайна сметка надпреварата спечели Фурлани с нов рекорд на турнира от 8.30 м. Тентоглу се нареди втори с 8.23 м.