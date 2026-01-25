От х:

Божидар с второ място в Париж и 5 опита над 8 метра

Европейският шампион в скока на дължина от миналата година Божидар Саръбоюков продължи с отличното си представяне от началото на сезона и спечели сребърен медал на международен турнир във Франция. В столицата Париж харманлиецът завърши втори. Възпитаникът на Димитър Карамфилов стигна до отличието с резултат от 8.15 метра. Той бе постигнат при втория му опит. 

Българинът започна състезанието със 7.93 м., след което записа пет опита над 8 метра. В последния си опит българинът постигна 8.11 м и така премина гросмайсторската граница от 8.00 м в пет от своите опити.

Победата в Париж извоюва световният шампион в зала и на открито Матия Фурлани щ. Италианецът се приземи на 8.33 метра, което е най-добър резултат в света за сезона.

Трети във френската столица с резултат от 7.97 метра се нареди носителят на световни и европейски сребърни отличия Тобиас Монтлер от Швеция. 

Източник: Haskovo.NET

