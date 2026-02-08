От х:

Божидар Саръбоюков с още едно блестящо представяне и сребро във Франция

    Божидар Саръбоюков записа поредния си силен резултат на голям международен турнир, който се проведе във френския град Мец. В скока на дължина състезателят от Харманли спечели сребърния медал с резултат 8.39 метра. 

    Саръбоюков отново спореше за титлата с Матиа Фурлани и отново двамата направиха впечатляваща гонитба в сектора.

    Краен победител бе Фурлани, който също завърши с 8.39 м., но заради резултатите в предишните си скокове изпревари българина в крайното класиране. 

    Божидар стартира със 7.94 м. Последва отличен опит на 8.15 м. В третия си опит европейският шампион за 2025 година отново мина осмия метър и се приземи на 8.13 м.

    Така дойде и четвъртият му опит на 8.37 метра. Така след четири опита харманлиецът бе на само един сантиметър след световния шампион Матиа Фурлани, който бе скочил 8.38 м. още при първия си опит. В петия опит Божидар бе отличник и с 8.39 м. поведе, записвайки нов национален рекорд. Радостта му обаче беше кратка, защото при следващия скок Фурлани постигна същия резултат и отново поведе в класирането, тъй като имаше по-добри резултати в предишните опити. 

    Така се стигна до последния опит. В шестия скок българинът направи 8.24м., а италианецът 8.23 м.

    Впечатление направи, че само двамата преминаха границата от 8 метра. Така Саръбоюков и Фурлани отново показаха, че са двама от най-добрите лекоатлети в сектора за скок на дължина е Европа, а и в света. 

    Бронзовият медал бе за Кари Маклеод от Ямайка със 7.90 м. 

    За състезателят на Димитър Карамфилов следват две състезания в Сърбия. Първо ще се проведе турнир в Белград, след което и Балканско първенство, отново в сръбската столица. 

    Източник: Haskovo.NET

