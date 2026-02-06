От х:

Календар

За първи път в Хасково – Дни на оперното и балетното изкуство

    В месеца на любовта Община Хасково представя първите Дни на оперното и балетното изкуство „На опера с любов“. През февруари в три последователни понеделника на хасковска сцена ще гостуват едни от най-обичаните оперни и балетни спектакли.

    „Община Хасково през последните години успешно реагира на пулса на обществото в търсене на нови събития, които да вълнуват и събират хората с интереси в областта на различните изкуства. След изключително успешния Студентски театрален фестивал „Сцена на края на града“, който публиката заобича още от първото му издание, ние надградихме с Фестивал на българското кино, който също беше приветстван от любителите на седмото изкуство, сега правим още една много смела крачка с Дните на оперното и балетното изкуство „На опера с любов“, каза на пресконференция днес заместник-кметът Мария Вълчева. Тя и екипът на проекта подчертаха, че дните „На опера с любов“ са родени от идеята да се предоставят на все по-голяма аудитория все повече културни продукти от различни сфери на изкуството.

    За първи път отиваме „На опера с любов“ на 9 февруари /понеделник/ от 19:00 часа в ОНЧ „Заря-1958“, за да се насладим на класиката на Камий Сен-Санс „Самсон и Далила“. Един спектакъл на Държавна опера Бургас.

    С любов и настроение хасковската публика е поканена да посрещне изкуството мюзикъла. На 16 февруари /понеделник/ от 19:00 часа на сцената на ОНЧ „Заря-1858“ – „Сън в лятна нощ“, една впечатляваща сценично-музикална продукция на Варненска детско-юношеска опера.

    Подарете си време и за балет. На 23 февруари /понеделник/ от 19:00 часа отново на сцената на ОНЧ „Заря-1858“ не пропускайте „Зле опазеното момиче“ – един фееричен спектакъл на Държавна опера Бургас.

    Входът за всички представления в рамките на Първите дни на оперното и балетно изкуство в Хасково е свободен!

    „На опера с любов“ е най-новата идея на Община Хасково, която надгражда културния календар на Хасково. Тя се осъществява във връзка с изпълнение на Дейност 1 от ПИИ „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“. Февруари е месецът на любовта, виното и положителните емоции, затова и Първите дни на балетното и оперно изкуство „На опера с любов“ са ситуирани в тези дни.

    Община Хасково, екипът на ОНЧ „Заря-1858“, гостуващите звездни артисти и публиката заедно можем да разкажем вълшебната приказка за силата на любовта, магията на мечтите и сбъдването на най-съкровените ни желания в Дните на оперното и балетното изкуство „На опера с любов“.

    Източник: Haskovo.NET

